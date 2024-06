Incidente in via Fanelli a Bari: scontro tra auto e moto, ferito centauro

Incidente, in serata, in via Fanelli a Bari. Nello scontro, avvenuto poco dopo le 19 non distante dalla chiesa di San Marcello, sono rimasti coinvolti un'auto e una motocicletta. Il conducente del mezzo a due ruote è finito a terra. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e la Polizia locale. Non si conoscono al momento dettagli sulle condizioni del ferito, né sulla dinamica dell'impatto.