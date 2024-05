Incidente in via Tatarella, coinvolte moto: feriti trasportati in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina in via Tatarella, poco prima del raccordo Giuseppe Rossi, in direzione Carbonara. Secondo prime informazioni raccolte, lo scontro avrebbe riguardato due moto. Si sono registrati dei feriti, soccorsi dal 118. Al momento non si conoscono dettagli sulle loro condizioni. Sul posto è intervenuta la Polizia locale e il traffico viene deviato per consentire i rilievi sul posto. Presenti anche i Vigili del fuoco.