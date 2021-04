Incidente a Bari, scontro tra auto e moto in via Giustino Fortunato: strada chiusa al traffico

E' accaduto all'incrocio con viale Einaudi, sul posto la Polizia locale. Il motociclista trasportato in ospedale in codice giallo

Un incidente si è verificato intorno alle 8.30 in via Giustino Fortunato a Bari, all'altezza dell'incrocio con viale Einaudi. Nello scontro sono rimasti coinvolti un'auto e una moto. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che ha provveduto a chiudere a traffico la strada. Ferito, in maniera non grave, il motociclista: è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.