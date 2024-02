Scontro fra auto sulla Provinciale Gioia-Putignano: due feriti in 'codice rosso'

Lo scontro fra due vetture, avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 106 Gioia del Colle-Putignano, ha causato due feriti, trasportati in 'codice rosso' in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, riporta l'Ansa, il terribile impatto si sarebbe verificato fra una Ford e una Volkswagen che viaggiavano in direzioni opposte.

I due feriti sono rimasti incastrati nelle lamiere dell'auto: sarebbero un 36enne di nazionalità straniera e un 58enne: sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati rispettivamente al Policlinico di Bari e all'ospedale Miulli di Acquaviva.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri.