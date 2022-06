Scontro tra auto sulla provinciale, muore donna nel Barese

Incidente mortale, questa mattina, sulla strada provinciale che collega Sammichele di Bari ad Acquaviva. Una donna di 74 anni ha perso la vita nello scontro tra due auto: l'esatta dinamica dell'accaduto è in corso di accertamento.

Ferito il marito della donna, in auto con lei al momento dell'impatto: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Sammichele.