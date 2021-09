Incidente sulla statale 16: scontro tra due auto all'altezza di Japigia

Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata, all'altezza dell'uscita per via Caldarola. Si sono registrati alcuni rallentamenti: sul posto la polizia stradale che ha fatto defluire il traffico in zona

Rallentamenti si sono registrati in tarda mattinata sulla strada statale 16, a causa di un incidente avvenuto a Japigia, in direzione nord, all'altezza dell'uscita per via Caldarola.

Due i veicoli coinvolti nello scontro, la cui dinamica è in corso di accertamento. Nessuna particolare conseguenza per le persone coinvolte: una di esse, rimasta lievemente ferita, è stata medicata sul posto dal personale del 118.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha provveduto a gestire la viabilità facendo defluire il traffico. Al momento (ore 13.30) la strada risulta nuovamente libera.