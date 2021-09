Violento scontro sulla Valenzano-Casamassima: cinque persone ferite nell'incidente

Scontro sulla sp62, che unisce Valenzano a Casamassima. Per cause ancora da accertare sono state coinvolte nell'incidente tre auto, una di queste finita fuori strada contro un ulivo. Nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per gli accertamenti del caso, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere i veicoli, fortemente danneggiati nell'incidente.