Schianto tra quattro auto sulla Tangenziale di Bari: tre persone ferite, traffico in tilt

Tre persone sono rimaste ferite, questa mattina dopo le 10, a seguito di un incidente che ha coinvolto quattro auto sulla Tangenziale di Bari, in direzione Sud. Lo schianto si è verificato nelle vicinanze dello svincolo per via Napoli.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, nonché la Polizia Locale e squadre Anas per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Tra gli automobilisti coinvolti anche una donna, trasportata in ospedale con codice azzurro per lievi ferite. Registrati, dopo lo schianto, rallentamenti alla circolazione.