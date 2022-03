Scontro tra due auto sulla Statale 16 a Torre a Mare: quattro persone ferite, traffico e rallentamenti

Quattro persone sono rimaste ferite, questo pomeriggio, a causa di un incidente avvenuto sulla Statale 16, all'altezza di Torre a Mare, in direzione Nord. Per cause non ancora conosciute si sono scontrati 2 veicoli. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale, giunta sul posto assieme a personale del 118 e dell'Anas.

La circolazione in direzione di Bari è stata momentaneamente deviata su viabilità alternativa.