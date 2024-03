Incidente mortale nel Barese: scontro fra auto e trattore, perde la vita 57enne

Terribile incidente in mattinata nel Barese, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita nello scontro tra un'auto e un trattore. L'impatto tra i due mezzi è avvenuto sulla provinciale 240, all'altezza di Rutigliano.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, come riporta l'Ansa, era alla guida del mezzo agricolo che per cause in corso di accertamento sarebbe stato tamponato dall'auto. Per l'uomo, originario di Triggiano, non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, che indagano per ricostruire l'accaduto.