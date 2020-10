Incidente a Bari: scontro tra auto in via Tatarella, due feriti e traffico in tilt

Un incidente ha mandato in tilt il traffico questa mattina nella zona tra via Tatarella e il ponte Adriatico.

Non si conoscono al momento dettagli sull'esatta dinamica dell'impatto, avvenuto su via Tatarella, in prossimità della rotatoria che consente l'immissione sul ponte Adriatico. Coinvolte almeno due autovetture, una delle quali, stando alle segnalazioni fotografiche dell'accaduto, avrebbe subito un testacoda dopo lo scontro. Due le persone soccorse dal 118: le ferite riportate sarebbero state comuque lievi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con rallentamenti e lunghe code.

