Incidente tra bici e auto in corso Vittorio Emanuele a Bari: ferito ciclista

Un incidente si è verificato questa mattina su corso Vittorio Emanuele, nel centro di Bari: un'auto e una bicicletta, quest'ultima condotta da un 81enne, si sono scontrate per cause non ancora chiarite all'incrocio semaforico con piazza Massari, attraversato anche dalla pista ciclabile.

Sul posto, oltre al personale del 118 è intervenuta la Polizia Locale. L'anziano avrebbe riportato lievi conseguenze dopo l'impatto.

L'episodio ha rinfocolato le polemiche sulla sicurezza dei ciclisti nella città di Bari: "Dal 2019 a oggi neppure un incidente causato dalla ciclabile, ha detto nei giorni scorsi l'assessore Galasso", commenta Giuseppe Carrieri di Bari Eco City "e invece oggi c'è stato questo schianto". Nei giorni scorsi, l'associazione aveva anche promosso una petizione per togliere la pista ciclabile lungo il corso.