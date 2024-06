Scontro tra mezzo pesante e furgoncino nel Barese: tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite, questo pomeriggio, nello scontro tra un furgoncino e un camion, avvenuto sulla provinciale che collega Noci ad Alberobello, nel Barese. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le condizioni dei feriti, secondo quanto si apprende, non sarebbero comunque gravi.