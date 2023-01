Incidente stradale a Sammichele di Bari, motociclista perde la vita

Un motociclista di 57 anni ha perso la vita, oggi pomeriggio a Sammichele di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, il centauro sarebbe morto in seguito allo scontro avvenuto con una betoniera presente in una delle strade che segnano l'ingresso nel paese. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 ed è stato trasportato all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti in 'codice rosso'.

Il motociclista è deceduto poco dopo il suo arrivo nella struttura medica. Sul luogo dell'impatto sono giunti carabinieri e agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.