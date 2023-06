Incidente in corso Alcide De Gasperi a Bari: auto si schianta contro pali e semaforo, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve questa mattina, in corso Alcide De Gasperi a Bari, a causa di un incidente avvenuto nelle vicinanze dell'imbocco con la Statale 16. Un'auto, per cause non ancor accertate, distruggendo alcuni pali della segnaletica verticale e danneggiando un semaforo.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale per i rilievi e la viabilità, sono intervenuti i soccorritori del 118. Pesanti i disagi alla circolazione stradale in un orario di punta per il traffico, già gravato dal maltempo in corso su Bari.