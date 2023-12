Scontro fra due auto sulla Statale 96 a Palo del Colle, un morto

In un incidente, che ha coinvolto due auto sulla strada statale 96 a Palo del Colle, si registra un decesso. Il traffico, si legge in una nota dell'Anas, è stato momentaneamente bloccato sul tratto di strada interessato dal sinistro, avvenuto al km 109,500.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.