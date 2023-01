Schianto sulla statale 96, a Modugno: 26enne muore dopo lo scontro frontale con il guardrail

Stava tornando a casa a Rutigliano, il 26enne che ieri sera ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto ieri sera verso le 21 sulla statale 96 all'altezza di Modugno. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe schiantato frontalmente contro il guardrail che divide il bivio fra la strada provinciale 231 (a sinistra) e l'ingresso a Modugno (a destra). Il giovane, che viaggiava su un'Audi A3, avrebbe tenuto alla guida una velocità sostenuta, ben oltre i limiti previsti sul tratto che sono di 50 chilometri all'ora.

Sull'asfalto non risultano frenate, dopo l'impatto contro il guardrail divisorio del bivio, l'auto ha terminato la sua corsa in una via di fuga compresa fra le due carreggiate. Non ci sono altri mezzi coinvolti nell'incidente. Sono purtroppo stati vani i soccorsi, il 26enne è morto sul colpo. I carabinieri sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente e comprendere le cause che hanno portato al terribile impatto.

Lo schianto è avvenuto sulla strada Altamura-Bari, nella corsia di marcia opposta a quella in cui persero la vita, lo scorso 11 dicembre, 3 ragazzi. I luoghi dei 2 incidenti distano circa un chilometro.