Scontro tra furgone e suv nel Barese: due feriti, uno in codice rosso

Due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo più grave, a seguito di un incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che collega Turi a Gioia del Colle, nel Barese.

A scontrarsi, per cause non ancora accertate, un furgone e un suv Audi. Ad avere la peggio è stato il conducente del van, estratto dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale con codice rosso. Sul posto, oltre alla Polizia Locale di Turi, anche due ambulanze del 118. Registrate pesanti ripercussioni per la viabilità.

(Foto Vivilastrada.it)