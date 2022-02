Incidente a Japigia: scontro tra monopattino e auto in via Martiri di Marzabotto

Uno incidente stradale si è verificato, nel pomeriggio di venerdì, nel quartiere Japigia di Bari: l'episodio è accaduto in via Martiri di Marzabotto e ha visto coinvolti un monopattino e un'autovettura. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e personale della Polizia Locale per rilievi e viabilità. Al vaglio degli agenti la dinamica dell'incidente.