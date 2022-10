Grave incidente tra due moto sulla tangenziale: una vittima nell'impatto, traffico in tilt in direzione nord

Incidente mortale nella prima serata di domenica 23 ottobre, avvenuto intorno alle 19 sulla tangenziale di Bari. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia stradale, a scontrarsi - per cause ancora da accertare - sono stati una moto e uno scooter: nell'impatto la conducente dello scooter - una quarantenne - è stata sbalzata dal veicolo ed è finita sull'asfalto. Inutile l'intervento dei paramedici del 118, che non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso della donna. Il conducente del secondo mezzo coinvolto nell'incidente non avrebbe invece riportato ferite gravi.

In seguito all'incidente si sono formate lunghe code di veicoli all'altezza dello svincolo 'via Napoli C' interessato dall'incidente: le operazioni di rimozione del cadavere e dei mezzi incidentati hanno obbligato la polizia a far utilizzare una sola carreggiata per la viabilità. Il traffico procede quindi a rilento, tanto che la polizia locale di Bari consiglia di utilizzare l'uscita Bari San Paolo per i veicoli che procedono in direzione nord, così da non rimanere imbottigliati.

