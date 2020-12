Terribile scontro tra auto e moto in piazza Massari: muore poliziotto straniero

Un poliziotto polacco di 39 anni, è morto questa mattina a Bari in un grave incidente stradale avvenuto nel centro cittadino, a poca distanza da piazza Massari. Secondo una ricostruzione, l'uomo era in sella a una moto assieme a un collega quando, per cause non ancora stabilite, si è scontrato con un'auto proveniente da piazza Isabella D'Aragona.

L'agente è deceduto sul colpo mentre il collega è stato trasportato in ospedale all'ospedale Di Venere. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, Forze dell'Ordine e la Polizia Locale per i rilievi. I due agenti sarebbero giunti in Italia per frequentare un corso nella sede della Guardia di Finanza.

Sul posto è giunto il pm di turno Grazia Errede per gli accertamenti. Identificata la donna alla guida della Renault coinvolta nell'incidente.

(Aggiornato alle 14.30)