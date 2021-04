Terribile scontro sulla provinciale, Casamassima piange Tommaso e Giuseppe: "Un grandissimo dolore"

Casamassima si stringe in un abbraccio virtuale alle famiglie di Giuseppe Massarelli e Tommaso Verna, i due 44enni che hanno perso la vita ieri in un terribile incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Adelfia e Sannicandro. Sulla pagina Fb di 'Amo Casamassima', luogo di ritrovo virtuale per la comunità, tantissimi sono i commenti di cordoglio e incredulità per la tragedia che si è consumata ieri.

"Abbracciamo le famiglie di Tommaso e Pino, preghiamo che Angelo si possa salvare", è il messaggio rivolto ai familiari delle due vittime e del terzo concittadino coinvolto nell'incidente. "Un grandissimo dolore, non ci sono parole", scrivono in tanti esprimendo le proprie condoglianze.

Nel terribile incidente sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Punto e un'Audi, a bordo della quale le due vittime viaggiavano come passeggeri. Secondo una prima ricostruzione, l'Audi avrebbe tentato un sorpasso mentre la macchina che la precedeva stava per effettuare una svolta a destra. Nell'impatto l'Audi si è tranciata perdendo la parte posteriore che è caduta dal cavalcavia. I conducenti di entrambi i mezzi, feriti, sono stati trasportati in ospedale. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale di Adelfia.

(foto Francesco Siciliani)