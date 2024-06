Incidente sulla Ss 172 a Putignano: scontro tra auto, due feriti in codice rosso

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Ss 172, nelle vicinanze di Putignano, tra due autovetture. Lo schianto è avvenuto nella mattinata del 1°giugno.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e personale del 118. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per dinamica da impatto.