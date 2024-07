Incidente sulla Statale 16 a Bari: scontro in direzione sud, traffico intenso e code

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di domenica sulla Statale 16 all'altezza del quartiere Sant'Anna di Bari. Lo scontro si è verificato in direzione sud. Non si segnalano al momento feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

Code e rallentamenti hanno creato particolari problemi al traffico, in una domenica di esodo verso il mare o le destinazioni di vacanza.