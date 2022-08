Incidente tra due auto a Gioia del Colle, muore una donna. Ferite altre cinque persone

Una donna di 73 anni è morta e altre 5 persone sono rimaste ferite, la notte scorsa, a seguito di un incidente avvenuto sulla strada che collega Santeramo a Gioia del Colle, a pochi km dalla cittadina gioiese.

A scontrarsi dopo la mezzanotte, per cause non ancora conosciute, una Ford sulla quale viaggiavano tre donne e una Fiat Tipo con a bordo altre tre persone. La conducente della prima vettura è deceduta. Grave anche un'altra passeggera dello stesso veicolo, ricoverata in ospedale. Ferite le altre 4 persone coinvolte nello scontro.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle per i rilievi.