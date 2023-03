Incidente sulla Statale 16 a Bari: scontro tra Torre a Mare e Japigia, coinvolti un bus e due auto

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari, a causa di un incidente avvenuto poco prima dell'uscita per via Gentile, tra Torre a Mare e Japigia, in direzione Nord. Nello schianto sono rimasti coinvolti un autobus e due autovetture. Non si segnalano al momento persone ferite.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per rilievi e viabilità.