Maxitamponamento in Tangenziale a Bari: auto ribaltata, c'è un ferito. Traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, in Tangenziale a Bari, a causa di un maxitamponamento che ha coinvolto 4 vetture con una delle auto ribaltatasi lungo la carreggiata. L'episodio si è verificato in direzione nord, tra gli svincoli di San Pasquale e Carrassi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e personale del 118. Si segnalano lunghe code e rallentamenti.

Un altro incidente, avvenuto poco prima, si era verificato a Poggiofranco, in via Camillo Rosalba, all'altezza dello svincolo per Foggia. Il sinistro è al vaglio della Polizia Locale. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i Vigili del Fuoco.