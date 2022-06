Traffico in tilt, questa mattina, a causa di un incidente avvenuto in Tangenziale a Bari. Lo schianto ha provocato traffico intenso a partire già dall'uscita aeroporto direzione sud, esattamente al km 795 all'altezza di via Napoli (accesso B). La Polizia Locale, intervenuta sul posto, consiglia di percorrere itinerari alternativi.