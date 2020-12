Scontro in viale Trisorio Liuzzi: un'auto si ribalta e l'altra si schianta su un palo

Incidente, questo pomeriggio, su via Trisorio Liuzzi, a Carbonara, all'altezza di un incrocio. Due auto, per cause non ancora accertate, si sono scontrate. Una delle vetture ha terminato la sua corsa ribaltandosi mentre l'altra si è schiantata contro il palo della segnaletica.

Una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale.