Incidente sul lungomare di San Giorgio, auto finisce fuori strada e si ribalta: in sei a bordo, trasportati in ospedale

Viaggiavano in sei a bordo della stessa auto, una Alfa Mito condotta da un giovane uomo della provincia di Bari, che per cause in corso di accertamento è finita fuori strada ribaltandosi e terminando la corsa sugli scogli. L'incidente è avvenuto all'alba a Bari, sul lungomare di San Giorgio, all'altezza della spiaggia dell'Acquedotto. I sei occupanti dell'autovettura - tutti di età compresa tra i 27 e i 35 anni - sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale: fortunatamente, non avrebbero riportato gravi ferite.

Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, è intervenuta la Polizia locale, che rinnova la raccomandazione alla massima prudenza alla guida e al rispetto delle norme sulla circolazione e del codice della strada.