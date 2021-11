Statale 100, camion di traverso sulla carreggiata: traffico bloccato in direzione Bari

Un incidente sta provocando disagi al traffico sulla statale 100, in direzione Bari. Per cause in corso di accertamento, un camion è finito di traverso sulla carreggiata. La strada è chiusa all'altezza dell'innesto con la SS16 al km 9,600, nei pressi di Capurso, per consentire la rimozione del mezzo pesante.

La Polizia locale consiglia l'uscita a Capurso o Casamassima per chi viaggia in direzione Bari. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.