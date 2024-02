Incidente tra 3 auto sulla Statale 100 a Capurso: due persone ferite, traffico e lunghe code

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 100 all'altezza di Capurso, nel Barese. Lo schianto ha visto coinvolte tre autovetture che viaggiavano verso sud.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi e la viabilità, nonchè i Vigili del Fuoco, personale Anas e le ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso con codice arancione. A seguito dello schianto, le cui cause sonon in corso di definizione, si sono formate lunghe code in direzione sud.