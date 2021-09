Incidente sulla statale 100 all'altezza di Casamassima: auto di traverso sulla carreggiata, traffico rallentato

Un incidente si è verificato nel pomeriggio sulla statale 100, in direzione Taranto. Il sinistro, avvenuto all'altezza di Casamassima, in prossimità dell'uscita per il Baricentro, secondo prime informazioni avrebbe riguardato una sola auto, finita di traverso sulla corsia di sorpasso. Tutta da chiarire la dinamica dell'accaduto.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118, ma non si conoscono al momento dettagli sulle condizioni di eventuali feriti. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Casamassima. Inevitabili i rallentamenti nel tratto interessato.

(foto di repertorio)