Incidente sulla Statale 100 a Casamassima: schianto tra veicoli in direzione Bari

Un incidente si è verificato, nel tardo pomeriggio di venerdì 4 agosto, sulla Statale 100, all'altezza di Casamassima, nel Barese. Lo scontro, secondo le prime informazioni, si è verificato verso Bari. Tre i veicoli coinvolti, tra cui un mezzo pesante.

Al momento non si segnalano feriti gravi. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine per i rilievi e la viabilità. Segnalati disagi per gli automobilisti.