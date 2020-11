Incidente sulla statale 100 alle porte di Bari: camion fuori strada, tratto chiuso e traffico deviato

Un camion è finito fuori strada nella notte sulla statale 100, alle porte di Bari, in prossimità dell'innesto statale 16/via Amendola. Un mezzo pesante, per cause da accertare, ha sbandato finendo fuori strada e bloccandosi 'in bilico' sulla scarpata lungo il ciglio della strada. Il conducente del camion, soccorso dal 118, non avrebbe comunque riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia stradale, Polizia locale e personale Anas. Al momento, in base alle informazioni raccolte, il mezzo incidentato è in corso di rimozione e la strada è chiusa in direzione Bari, con deviazione all'altezza di Ikea (uscita Capurso/Triggiano consigliata dalla polizia locale) per chi proviene da Taranto verso Bari. Sul posto sono al lavoro le squadre dell'Anas che stanno ripristinando le barriere laterali incidentate. Tra circa un'ora il tratto dovrebbe essere regolarmente riaperto al traffico.

(In foto: il mezzo incidentato e le operazioni di rimozione)