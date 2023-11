Tragico schianto sulla statale 100, il cordoglio dell'Esercito: "Vicini alle famiglie delle vittime"

Uno scontro terribile, dal bilancio pesantissimo: nell'impatto tra un'auto e un minivan, avvenuto nella serata di lunedì sulla statale 100, tra Massafra e Mottola, hanno perso la vita quattro persone. Tre delle vittime erano militari dell'Esercito, di stanza presso 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura. A perdere la vita anche il conducente del minivan.

In una nota, l'Esercito ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime. "Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino - si legge - appresa la triste notizia, esprime profondo cordoglio e solidale vicinanza, a nome di tutta la Forza Armata e suo personale, alle famiglie dei Graduati Aiutanti Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero, tutti tragicamente scomparsi a seguito di un incidente stradale in prossimità di Mottola, che ha coinvolto anche un altro mezzo, il cui conducente è deceduto anch'esso. Il Gen. Serino augura altresì una pronta guarigione agli altri feriti coinvolti e attualmente ricoverati in strutture ospedaliere della zona. Personale dell’Esercito sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alle famiglie dei militari, tutti appartenenti al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura".

Altri due militari, che viaggiavano a bordo della stessa auto sono rimasti gravemente feriti e sono ricoverati al Santissima Annunziata di Taranto, dove nelle scorse ore sono stati sottoposti ad interventi. Nello scontro ha perso la vita anche l'uomo alla guida del minivan coinvolto nello scontro, orginario del Barese, mentre il passeggero che era con lui è rimasto ferito.

Lo scontro sulla statale 100

Il terribile impatto è avvenuto in prossimità dello svincolo per Mottola. La Multipla con a bordo i militai procedeva in direzione Taranto, mentre il van viaggiava sulla corsia opposta. Lo scontro tra i due mezzi sarebbe stato frontale.