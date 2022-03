Terribile impatto nella notte, scontro frontale tra due auto: tre morti in un incidente sulla statale 100

Non solo lo scontro sulla statale 172, ad Alberobello, costato la vita a un 65enne. Un altro gravissimo incidente si è verificato in queste ore sulle strade pugliesi. Nella notte, due giovani cittadini stranieri e un 45enne residente in provincia di Bari, a Triggiano, hanno perso la vita in uno schianto avvenuto sulla statale 100, all'altezza di Mottola, nel Tarantino.

Per cause in corso di accertamento, come riporta Ansa, l'auto condotta dal 45enne barese e quella a bordo della quale viaggiavano i due ragazzi stranieri - 24 e 25 anni, originari del Qatar e dell'Oman - si sarebbero scontrate frontalmente. Oltre alle tre vittime, altri due giovani, che erano in compagnia dei due cittadini stranieri deceduti, sono rimasti feriti. Sul posto, oltre soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Massafra.