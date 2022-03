Neve nel Barese, disagi e traffico rallentato in mattinata sulla statale 100 a Gioia del Colle

Alcuni disagi sono stati registrati in mattinata sulla statale 100 a Gioia del Colle, a causa delle intense precipitazioni nevose che hanno interessato la zona.

Nelle scorse ore, la presenza di veicoli di traverso sulla carreggiata ha reso necessaria la chiusura di un tratto della strada, all'altezza di Gioia. Sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione. Al momento la situazione del traffico sulla strada risulta regolare e non si registrano ulteriori criticità.

Alcuni problemi per la viabilità vengono segnalati nella zona di Alberobello - canale di Pirro, dove un autoarticolato sprovvisto di catene è rimasto bloccato lungo la carreggiata, provocando rallentamenti e ostacoli alla circolazione stradale. Sul posto sono intervenute anche pattuglie della Polizia metropolitana.

Sin dalle prime ore del mattino le precipitazioni stanno colpendo in particolare la zona del Sud-est barese, con qualche fiocco che ha fatto la sua comparsa anche in città. Un miglioramento è previsto in giornata.

(foto copertina Michele Carrieri, nella seconda foto: il mezzo pesante fermo ad Alberobello)