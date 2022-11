Incidente sulla statale 100 nel Barese: scontro tra due veicoli, strada chiusa in un tratto

Un incidente si è verificato in serata sulla statale 100 all'altezza di Gioia del Colle, in direzione dell'innesto della SS7 Palagiano. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Sul posto, per soccorrere i feriti - sui quali al momento non si hanno dettagli - è intervenuto il 118. Si è respo necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto carabinieri e polizia locale di Gioia del Colle, insieme al personale Anas.

Al momento il traffico è deviato con uscita obbligatoria al km 32,800 (svincolo Putignano/Acquaviva delle Fonti).