Incidente sulla statale 100, traffico rallentato e code in direzione Bari

Forti rallentamenti si registrano questa mattina sulla statale 100 in direzione Bari. A provocare i disagi un incidente - senza feriti né gravi danni per i veicoli coinvolti - che ha provocato tuttavia inevitabili ripercussioni sul traffico, a causa della presenza dei mezzi sulla carreggiata. Sul posto Anas e polizia stradale, che ha supportato i conducenti coinvolti nelle operazioni di scambio dei dati.

La polizia locale di Bari consiglia, per chi è diretto verso il centro cittadino, di imboccare l'uscita per Triggiano per poi procedere in direzione via Fanelli.