Incidente sulla statale 100: scontro tra mezzi pesanti, due feriti

Il sinistro all'altezza dell'uscita per Triggiano in direzione Bari. Traffico rallentato e code, anche per la presenza di un cantiere nello stesso tratto

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio sulla Statale 100, in direzione Bari, all'altezza dell'uscita di Triggiano.

Secondo prime informazioni raccolte, si è trattato di un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. Due i feriti. Uno di essi è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre al personale del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento i rilievi sono ancora in corso. L'incidente sta causando code e rallentamenti, anche a causa nella presenza di un cantiere stradale nello stesso tratto.

(foto di repertorio)