Incidente mortale sulla Statale 106 a Castellaneta: proseguono i lavori di ripristino della strada

Gli operai stanno proseguendo nelle operazioni di ripristino del tratto della Statale 106 Ionica, all'altezza di Castellaneta Marina (Taranto), dove ieri uno schianto tra un tir carico di frutta e un'auto Mini ha provocato la morte due persone. Lo riporta l'Ansa.

Le vittime sono un 46enne nato a Noci (Bari), ma residente a Mottola (Taranto), e una donna di 45 anni di Mottola, che si trovavano a bordo dell'auto. Il tir era guidato da una persona originaria di Monopoli. Il personale del Pissta (Pronto Intervento Sicurezza Stradale Tutela Ambientale) è stato "prontamente dispiegato sul luogo dell'incidente - si legge in una nota - per il ripristino della viabilità, ancora in corso. Il sinistro ha coinvolto un camion che ha sversato il proprio carico sulla strada, causando disagi e potenziali pericoli per la circolazione veicolare. Il nostro intervento ha mirato al tempestivo smaltimento del materiale sversato e al ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza sulla strada, un'operazione che si sta ancora svolgendo attivamente".