Incidente sulla Statale 16 verso Palese: auto fuori strada, feriti due ragazzi

Momenti di paura stamattina alle 5 sulla Statale 16 all'altezza dell'uscita per il lido "Tiro al Volo", verso Palese, per un incidente che si è verificato sulla carreggiata in direzione nord. Un'auto guidata da un 21enne, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Non ci sarebbero, secondo primi accertamenti, altri mezzi coinvolti. Il ragazzo, ed una ventenne che viaggiava con lui, sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e gli operatori Anas per svolgere gli accertamenti e gli ulteriori rilievi.