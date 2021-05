Auto in fiamme sulla statale 16: chilometri di coda in direzione sud

Code di diverse chilometri si registrano in queste ore sulla statale 16 in direzione Brindisi, a partire da Mola. A causare i disagi, l'incendio di un'auto avvenuto in mattinata all'altezza di Polignano. Non ci sono stati feriti, ma pesanti sono le ripercussioni sul traffico. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia stradale e vigili del fuoco.

Al momento (ore 11.55) la carreggiata è stata liberata dal mezzo interessato dalle fiamme ma permangono code e rallentamenti per diversi chilometri, già a partire da Mola.

(foto di repertorio)