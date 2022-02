Incidente sulla statale 16 a Bari, auto si ribalta: code e traffico in tilt in direzione nord

Auto ribaltata e traffico in tilt questa mattina sulla statale 16 a Bari. L'incidente è avvenuto in prossimità dell'uscita Stanic, in direzione nord: il traffico sulla tangenziale è fortemente congestionato.

Per cause ancora da accertare il veicolo si è ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata. Non è ancora chiaro al momento se ci siano altri mezzi coinvolti. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti gli operatori del 118: secondo prime informazioni, non ci risulterebbero persone ferite in maniera grave.

Inevitabile l'impatto sul traffico, al momento fortemente congestionato con lunghe code in direzione nord.

(foto di repertorio)