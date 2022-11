Incidente sulla statale 16, auto si ribalta all'altezza di San Giorgio: morta una donna 

Un incidente mortale si è verificato in serata sulla statale 16 a Bari, all'altezza di San Giorgio, sulla carreggiata in direzione nord. A perdere la vita una donna: secondo prime informazioni, l'auto alla guida della quale si trovava, per cause in corso di accertamento, si sarebbe ribaltata. Nel sinistro non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e personale Anas. Il traffico risulta fortemente rallentato nel tratto compreso tra le uscite di Torre a Mare e Triggiano.

Si tratta del terzo incidente mortal in poco più di due settimane sulla strada: domenica 23 ottobre, lo schianto in moto costato la vita a un'altra donna. Domenica scorsa, un altro sinistro mortale in cui ha perso la vita una 50enne.