Auto si ribalta sulla Statale 16 tra Bari e Mola: traffico in tilt e rallentamenti verso sud

Traffico in tilt, questo pomeriggio, sulla Statale 16 in direzione Sud, tra Bari e Mola, a causa di un incidente avvenuto sul tratto nelle vicinanze dell'hotel Barion. Secondo una prima ricostruzione, un'auto, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale e personale del 118. Pesanti le conseguenze sulla circolazione in una giornata caratterizzata da un importante afflusso di automobilisti, in viaggio per il weekend del 1° maggio.