Doppio incidente sulla statale 16 a Bari: traffico rallentato in entrambe le direzioni

Due incidenti stanno provocando alcuni rallentamenti sulla statale 16 a Bari, in entrambe le direzioni. A segnalare i due sinistri è la Polizia locale di Bari, che attraverso i propri canali invita gli automobilisti a prestare attenzione e moderare la velocità.

Il primo incidente è segnalato in direzione nord, dopo l'uscita per Triggiano verso Bari. Il secondo sinistro è invece in direzione sud, all'altezza dell'uscita per Carrassi. In entrambi i casi si tratterebbe di tamponamenti senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, ma inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico: la circolazione, comunque, è rallentata ma non completamente bloccata.