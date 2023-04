Due incidenti sulla statale 16 a Bari, un terzo sulla 100: mattinata di disagi per il traffico

Due tamponamenti sulla statale 16, un terzo incidente sulla 100. Mattinata difficile per il traffico sulle principali arterie di accesso alla città.

Sulla statale 16, due tamponamenti, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. In uno dei sinistri, è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Entrambi i sinistri, secondo quanto rilevato da Anas, si sono verificati in direzione sud, all'altezza di San Giorgio-Torre a Mare. Sul posto presente il personale dell'Anas e delle Forze dell'ordine. Un altro incidente, segnalato dalla Polizia locale, si era verificato nelle prime ore della mattina all'altezza dei curvoni di Palese, sempre in direzione sud.

Per quanto riguarda invece la statale 100, un incidente è segnalato dalla Polizia locale all'altezza dell'Orto botanico, in direzione Bari. Si consigliano percorsi alternativi. Inevitabili, visto anche l'oradio di grandi spostamenti, le ripercussioni sul traffico.

*Ultimo aggiornamento 9.45