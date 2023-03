Incidente sulla statale 16 a Bari: stop al traffico dall'uscita per via Napoli in direzione sud

Incidente in serata sulla statale 16 a Bari, sulla carreggiata in direzione sud. Non si conoscono al momento dettagli sul sinistro, né notizie su eventuali feriti.

Sul posto, oltre al 118, per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale. La stessa, attraverso il proprio canale Telegram, comunica che dall'uscita di via Napoli, km 797 in direzione sud, la strada è interdetta al transito.